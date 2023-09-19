Нишевый игрок. Умер основатель крупной украинской трубной компании
Продукция Centravis (Фото:Centravis)
Умер Василий Атанасов, основатель и акционер трубной компании Centravis (Никополь), которая является одним из крупнейших в мире производителей бесшовных труб из нержавеющей стали.
«С невыразимой болью в сердце и глубокой скорбью сообщаем, что вчера ушел из жизни Василий Радионович Атанасов», — сообщили сегодня в Centravis.
Василий Атанасов родился в 1935 году. Всю свою жизнь он посвятил Никопольскому Южнотрубному заводу, пройдя путь от подручного вальцовщика до старшего мастера. Занимался научной деятельностью во Всесоюзном научно-исследовательском институте трубной промышленности и занимал управляющие должности в созданном семейном бизнесе.
В начале 1990-х годов вместе с сыновьями — Сергеем и Юрием — основал производственно-коммерческое предприятие ЮВИС, которое в 2000 г. выиграло конкурс на приватизацию двух цехов Никопольского Южнотрубного завода. На их базе было создано новое предприятие Никопольский завод нержавеющих труб (теперь Сентравис продакшн Юкрейн), которое впоследствии вместе с другими активами ЮВИСа вошло в состав трубного холдинга Centravis.
Сегодня Centravis — один из крупнейших в мире производителей бесшовных нержавеющих труб. Производственная площадка в Никополе объединяет трубопрессовый и трубоволочильный цеха, которые до 2000 года были частью Никопольского Южнотрубного завода, в прошлом крупнейшего промышленного комплекса по производству бесшовных труб.
По состоянию на конец 2022 года, акционерами главного производственного актива Сентравис продакшн Юкрейн (Никополь) кроме Василия Атанасова были его сын Юрий Атанасов и дети второго сына — Константин Атанасов и Екатерина Атанасова-Милованова.
Прошлой зимой Centravis провел релокацию части оборудования из Никополя в Закарпатскую область.
Чистый доход Сентравис продакшн Юкрейн по итогам 2022 года превысил 3,9 млрд грн. (-8% год к году).
На текущую деятельность предприятия влияют регулярные обстрелы Никополя и подрыв дамбы Каховской ГЭС в начале июня 2023 года, из-за чего резко упал уровень воды в реке Днепр.