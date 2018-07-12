Укрзализныцю обязали выплатить 120 млн грн компенсации украинскому агрогиганту – СМИ

Верховный суд Украины в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда решением от 3 июля 2018 года постановил взыскать с компании Укрзализныця в пользу агрохолдинга Нибулон 120,2 млн грн ущерба, причиненного компании в 2012-2014 годах в результате неправомерно установленного "экспортного тарифа" на перевозку зерновых грузов к станции Николаев-Грузовой.

Как пишет издание Наши гроши, в июле 2013 года Антимонопольный комитет оштрафовал Государственную администрацию железнодорожного транспорта на 100 млн грн за злоупотребление монопольным положением. "Речь шла о замене стоимости услуг по перевозке зерна на экспорт стоимостью услуг по перевозке на территории Украины", - говорится в материале.

Также отмечается, что за само дело в АМКУ взялись на основании жалобы компании Нибулон. В частности, издание пишет, что комитет установил, что Госадминистрация железнодорожного транспорта безосновательно обязывала Нибулон указывать в перевозочных документах информацию о перевозке грузов из своих подразделений в Николаев как экспортных, так как станция Николаев-Грузовой находится в пределах Украины и перевозки к ней относятся к категории "внутреннего сообщения".

Кроме того, издание выяснило, что весной 2016 года Нибулон обратился в суд с иском к Укрзализныци, как правопреемника Госадминистрации железнодорожного транспорта с требованием о взыскании 120 млн грн ущерба (излишне уплаченные 60,14 млн грн х 2 с 6 февраля 2012 года по 22 июля 2014 года).

Коллегия судей Кассационного хозсуда поддержала выводы суда апелляционной инстанции по поводу того, что у компании появилось право судиться с Укрзализныцей о возмещении излишне понесенных расходов с момента вынесения упомянутого решения АМКУ. Поэтому спор о наличии или отсутствии оснований для взыскания этого вреда суды решили в пользу истца.

Также в материале отмечается, что суды исходили из того, что факт подмены перевозки по внутренним сообщением "экспортным" полностью доказан.