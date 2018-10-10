Укрзализныця запустит сервис выкупа дефицитных билетов

Укрзализныця разрабатывает систему, с помощью которой пассажиры смогут получать уведомления о появлении билетов на поезда, на которых ранее не было свободных мест.

Об этом сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования компании Александр Красноштан, пишет Delo.

Клиент может зарегистрироваться в waiting list, выбрать поезд, на который билеты уже раскуплены или забронированы. Если в продаже появится свободный билет, пассажиру в этой системе придет соответствующее уведомление. При этом пользователи waiting list получат первоочередное право приобретения дефицитного билета.

"Тогда, когда появится свободный билет (кто-то передумал ехать и сдал свой билет), то он не попадет в общую систему продажи, а сначала проходит через "решето" waiting list. Если билет "не нашел" своего покупателя в waiting list, тогда он уйдет в общие продажи", — объяснил Красноштан.

По его словам, такая система окончательно закроет вопрос с перекупщиками, хотя за этот год был зафиксирован только один такой случай.

Красноштан также отметил, что на сегодня проблемы с покупкой билетов онлайн возникают из-за огромного количества чат ботов, так как онлайн-система продажи билетов достаточно маломощная, а чат боты постоянно делают запрос о наличии билетов. Поэтому сайт "ложится" как результат массовой работы чат-ботов.

При этом Красноштан не уточнил, когда сервис уведомлений о появлении билетов начнет работать.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.