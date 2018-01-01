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Укрзализныця запустит новый рейс в Польшу

Сегодня, 16:30
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Также в новом расписании компании предусмотрены 40 международных поездов, из которых 20 - в страны ЕС

Фото: intercity.kiev.ua

Укрзализныця с 8 декабря запустит ежедневный беспересадочный вагон из Киева в польский Вроцлав, который будет курсировать в составе поездов №749/51-52/750.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Из Киева вагон будет отправляться в 14:07, прибытие во Вроцлав - в 11:25 на следующий день.

В обратном направлении вагон будет выезжать в 16:30 и прибывать в Киев в 17:14 на следующий день.

Поезд будет останавливаться на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец.

Как рассказал и. о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов, в новом расписании компании предусмотрены 40 международных поездов, из которых 20 - в страны Евросоюза.

В новом графике предусмотрены поезда в Варшаву, Вену, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Бухарест, Кошице, Краков, Дебрецен, Люблин.

Укрзалізниця була перетворена в акціонерну компанію в грудні 2015 року. За підсумками 2017 року компанія отримала 100 млн грн прибутку.

До складу Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Теги:   Вроцлав Поезд Укрзализныця Киев

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