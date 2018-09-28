Укрзализныця запустила поезд "четырех столиц"

В пятницу, 28 сентября, по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига начал курсировать поезд "четырех столиц" №32/31

Об этом написал и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.



Как сообщает Громадське радіо, поезд отправился заполненным на 55% с Центрального железнодорожного вокзала украинской столицы.

"Начиная с 30% наполнения пассажирами, поезд в Европу становится экономически рентабельным для украинской железной дороги", - сказал Кравцов.

Ранее Кравцов заявляв, что поезд "четырех столиц" позволит ввести в Украине другую модель обслуживания и уровень сервиса не только в международном направлении, но и во внутреннем, по примеру этого поезда.