Укрзализныця объявила о запуске услуги питания в ночных поездах

Заказать обед можно будет на пассажирское место по телефону

Укрзализныця решила начать тестирование услуги питания в ночных поездах с 18 июня.

Об этом сообщила компания на своей Facebook-странице.

Тестирование будет проходить в поездах №81 Киев - Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, а также №749 Киев - Ивано-Франковск.

Заказать обед можно будет на пассажирское место по телефону, указанному в меню, через официанта-стюарта или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе. Оплатить заказ можно будет наличными или картой.

Кроме того, в рамках этой услуги разработано специальное меню, в котором на выбор пассажирам предлагается приобрести ланч-бокс или выбрать отдельные горячие блюда, снейки или напитки.

Ланч-бокс можно будет заказать во время приобретения билета онлайн, или в кассе на станции, а также непосредственно в вагоне. Стоимость ланч-бокса в зависимости от ассортимента составит 95 и 115 грн.

Кроме того, компания предлагает отдельное меню завтраков, в котором на выбор есть каши, сырники и кисломолочные напитки. Тестировать услугу будут 3 месяца, после чего услуга будет расширена.

Напомним, ранее и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что услуга полноценного питания в ночных поездах появится в ноябре. Позже эту услугу перенесли на конец февраля.