Укрзализныця запускает новый ночной экспресс

Ночной экспресс Киев-Лисичанск запустят в ближайшее воскресенье, 30 сентября.
Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.
По его словам, это направление является одним из самых популярных.
"Билеты на поезд №20/19 Киев - Лисичанск можно приобрести уже сейчас, первый рейс - 30 сентября", – отметил Кравцов и добавил, что все вагоны в поезде купейные и категории "люкс".
Отправление из Киева – в 21.48, прибытие в Лисичанск – в 10.21 (продолжительность следования 12 часов 33 минуты).
Останавливаться поезд будет в Полтаве, Харькове, Купянске, Сватово, Кременном и Рубежном.
Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.
В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
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