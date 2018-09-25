Укрзализныця запускает новый ночной экспресс

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Из Киева в Лисичанск будет ходить ночной экспресс

Из Киева в Лисичанск будет ходить ночной экспресс

Ночной экспресс Киев-Лисичанск запустят в ближайшее воскресенье, 30 сентября.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

По его словам, это направление является одним из самых популярных.

"Билеты на поезд №20/19 Киев - Лисичанск можно приобрести уже сейчас, первый рейс - 30 сентября", – отметил Кравцов и добавил, что все вагоны в поезде купейные и категории "люкс".

Отправление из Киева – в 21.48, прибытие в Лисичанск – в 10.21 (продолжительность следования 12 часов 33 минуты).

Останавливаться поезд будет в Полтаве, Харькове, Купянске, Сватово, Кременном и Рубежном.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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