Укрзализныця запретила поставки лома для крупнейшего в Украине меткомбината

В Укрзализныце заявляют, что ArcelorMittal Кривой Рог сверхурочно задерживает на своих подъездных путях свыше 2 тыс. вагонов

Компания Укрзализныця c 27 сентября запретила погрузки и отправки лома черных металлов в адрес Криворожского горно-металлургического комбината ArcelorMittal Кривой Рог в вагонах Центра транспортной логистики Укрзализныци (ЦТЛ).

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что запрет обусловлен необходимостью минимизировать ее потери от неэффективного использования вагонов меткомбинатом.

"Из-за хронических длительных задержек вагонов на подъездных путях АМКР и их несвоевременной разгрузки Укрзализныця ежесуточно теряет свыше 400 вагонов, которые могли быть задействованы в перевозках. В результате таких действий Укрзалицныця недополучает значительные доходы, которые крайне необходимы для обновления парка локомотивов и подвижного состава", - сообщили в Укрзализныце.

По данным железнодорожной компании, в настоящее время ArcelorMittal Кривой Рог сверхурочно задерживает на своих подъездных путях в ожидании выгрузки свыше 2 тыс. вагонов, в том числе более 600 вагонов ЦТЛ. Свыше трех суток простаивают 1034 вагонов, свыше 10 суток – 316 вагонов.

Отдельные вагоны с грузами на предприятии не выгружают по 60-70 суток, в основном это лом, уголь и флюсы. В Укрзализници отмечают, что такие длительные задержки вагонов, которые допускает ArcelorMittal Кривой Рог, нарушают общий технологический процесс перевозок.

"Есть четкие правила игры и технологические нормативы. Если на подъездных колеях клиентов предусмотрено нормами, то это производит огромный негативный эффект на весь процесс перевозки. Страдают, в первую очередь, другие клиенты, которые придерживаются установленных нормативов, и справедливо не понимают, почему порожние вагоны приехали к ним на двое суток позже, чем планировалось. Поэтому вместо того, чтобы обвинять Укрзализныцю во всех своих поражениях, я бы призывал коллег из ArcelorMittal сосредоточиться на улучшении эффективности своих производственных процессов", - сказал директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики Укрзализныця Антон Саболевский.

Кроме того, Укрзализныця призывает металлургов к партнерскому сотрудничеству, которое учитывает интересы обеих сторон и предусматривает неуклонное соблюдение договорных обязательств.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом ArcelorMittal Кривой Рог и рядом малых компаний, в частности ArcelorMittal Берислав. Корпорация Mittal Steel приобрела 93% акций Криворожстали на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в ArcelorMittal Кривой Рог.По данным предприятия, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,1% его акций.