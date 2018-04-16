Укрзализныця сменила убыток на прибыль

Укрзализныця по итогам 2017 получила 100 млн грн прибыли.

Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

"Убыток за 2016 год считался миллиардами и составил 7,3 млрд грн, сегодня имеем показатель доходности в 100 млн грн в год", - отметил он.

Так, финансовый показатель компании в прошлом году улучшился на 7,4 млрд грн. Показатель EBITDA Укрзализныци увеличился на 390 млн грн - до 20,6 млрд грн. Кроме того, компания существенно увеличила капитальные инвестиции - до 10,9 млрд грн.

Отметим, что Укрзализныця по итогам 2017 года планировала получить 100 млн грн чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.