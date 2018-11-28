Укрзализныця собралась запустить поезд между Мукачево и Прагой

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Из Мукачево в Прагу могут запустить поезда
Фото: pixabay/StockSnap

Из Мукачево в Прагу могут запустить поезда

Компания Укрзализныця изучает техническую возможность запуска поезда Мукачево-Прага.

Об этом заявил председатель правления компании Евгений Кравцов, пишет ЦТС.

"Мы ведем сейчас переговоры о запуске сообщения Мукачево-Прага. Мы сейчас изучаем технические возможности этого", - сказал он.

Напомним, 14 ноября в Мукачево прибыл тестовый венгерский поезд из Будапешта. Вместе с тем, точную дату регулярного сообщения по этому маршруту в Укрзализныце называть пока не спешат.

Кроме того, ранее эстонская ж/д заявляла, что проведет переговоры с Укрзализницей о продлении поезда "четырех столиц" до Таллина.

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