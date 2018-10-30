Укрзализныця задумалась о запуске из Киева в аэропорт Борисполь украинского дизель-поезда

Компания Укрзализныця ведет переговоры об электрификации участка пути из Киева в международный аэропорт Борисполь. Также компания планирует добавить на маршрут Центральный ж/д вокзал - аэропорт Борисполь дизель-поезда производства Крюковского вагоностроительного завода.

Об этом сообщил журналистам и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов, передает Интерфакс-Украина.

"В зависимости от спроса в процессе запуска проекта мы планируем увеличивать и число и вагонность составов. У нас сейчас заключен договор с КВСЗ на поставку дизель-поездов. Возможно, в дальнейшем они будут эксплуатироваться на этом участке, если будет спрос", - отметил он.

По словам Кравцова, проект должен окупиться через 9-10 лет, а планируемая загрузка в течение первого года работы экспресса должна составить как минимум 80% мощностей.

"Сейчас как раз согласовываем график, так как после запуска этого экспресса участок между Дарницей и Борисполем будет одним из самых напряженных в Украине, особенно с учетом большого количества пассажирского, в том числе пригородного сообщения. Мы планируем, что на первых этапах запуска периодичность в час пик будет порядка 30-40 минут, в не нагруженное время - 40 минут/полтора часа", - сказал Кравцов.

Он также отметил, что сейчас Укрзализныця ведет обсуждение с аэропортом в части необходимости ночного курсирования поездов - в рабочем порядке идет обсуждение необходимости таких рейсов с учетом малого количества ночных рейсов из аэропорта.

По его словам, до конца ноября поезд будет запущен, однако точной даты пока нет, поскольку есть еще ряд замечаний со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана, которые должны быть учтены. Сейчас завершаются переговоры с Госавиаслужбой и Украэрорухом по вопросам электрификации постоянным током участка маршрута из Киева в Борисполь.

"Как только это будет сделано, это упростит вопрос использования на этом маршруте различных типов поездов", - подчеркнул и.о. главы Укрзализныци.

Напомним, что 25 октября, из Киева в аэропорт Борисполь впервые отправился новый скоростной поезд. Полноценное курсирование эскпресса стартует в ноябре.

Проект Воздушный экспресс включает в себя железнодорожное пассажирское сообщение между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь. Длина маршрута (между станцией Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь) составит 37,4 км.

В 2011 году Воздушным экспрессом занималось Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины под руководством Владислава Каськива. Тогда эта структура подписала кредитный договор с на сумму $372,3 млн с Экспортно-импортным банком Китая. Агентство уплатило страховой платеж и комиссионные на сумму более $40 млн и успело получить первый транш кредита в размере $52,1 млн. Эти средства исчезли. А после этого государство выплатило кредитору более $20 млн.