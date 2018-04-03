Укрзализныця задумалась о сдаче в аренду вагонов через ProZorro

Аукционы будут проводиться каждый рабочий день

Компания Укрзализныця совместно с ProZorro.Продажи планирует запустить пилотный проект по продаже через аукцион права аренды свободных грузовых вагонов.

Об этом сообщил операционный директор ProZorro.Продажи Андрей Мотовиловец в колонке ЦТС.

По его словам, на аукционы будет выставляться 5-10% свободного парка вагонов компании. Также отмечается, что свободные вагоны будут объединяться в лоты - от одного до 50-ти вагонов в лоте.

Стартовая цена лота - это сумма аренды одного вагона за сутки. Количество суток аренды уточняется после аукциона, как и место погрузки с местом выгрузки.

Аукцион будет проводиться в три раунда, стартовая цена - утвержденная цена суточной аренды вагона состоянием на дату аукциона. Все документы будут подписываться цифровой электронной подписью, чтобы ускорить документооборот. Количество участников аукциона не ограничено, но к торгам будут допускаться только те грузоотправители, которые подписали договор с Укрзализныцей. Аукционы будут проводиться каждый рабочий день.

Предполагается, что пилотный проект продлится в течение 3-5 месяцев. Запуск проекта ожидают до конца апреля.

Напомним, ранее Укрзализныця планировала частично отказаться от классической процедуры проведения тендеров на закупку продукции в системе электронных закупок ProZorro.

Укрзализныця - монополист железнодорожных перевозок в Украине. В 2016 году компания, согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократила убыток в 2,3 раза, или на 9,5 млрд грн - до 7,3 млрд грн в сравнении с 2015 годом.