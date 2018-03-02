Укрзализныця начала переговоры о закупке электровозов с четырьмя мировыми производителями

Укрзализныця ведет переговоры по покупке электровозов с компаниями Siemens, Bombardier, CRRC и Alstom

Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов, передает ЦТC.

Кравцов заявил, что сейчас есть экспериментальные предложения со стороны Крюковского вагоностроительного завода в отношении постройки грузового электровоза. Также сейчас ведутся переговоры о покупке электровозов с компаниями Siemens, Bombardier, CRRC и Alstom.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Alstom работает более чем в 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.

Напомним, Укрзализныця подписала с General Electric соглашение на $1 млрд. Производство дизельных локомотивов стартует в начале 2018 года в США, первые поставки запланированы на осень. Произведенные в Украине детали должны составить не менее 10% от всех комплектующих.

Рамочное соглашение сроком на 15 лет предусматривает, что со временем уровень локализации будет доведен до 40%, объем поставок локомотивов GE к 2034 году достигнет 225.

Позже стало известно, что локомотивы General Electric для Укрзализныци будут производиться в США на заводе в Техасе. Цена каждого тепловоза, который будет поставлен в Украину General Elrctric (GE), составляет около $4 млн.