Укрзализныця увеличила размер повышения цен на проезд до 24% в 2018 году

Укрзализныця инициирует повышение тарифов на 24% в 2018 году

Проект финансового плана Укрзализныци предусматривает повышение тарифов на пассажирские перевозки на 12% с апреля и на 12% - с октября, хотя ранее предполагалось повышение по 10% два раза в год.

Согласно проекту финплана, передают Українські Новини, дополнительные доходы от повышения тарифов запланированы в сумме 469,5 млн грн. Доходы от перевозок в международном сообщении запланированы на уровне 2017 года с учетом колебания курса иностранных валют по отношению к гривне.

Укрзализныця отмечает, что ежегодно проводит работу с местными органами власти относительно повышения тарифов на пассажирские перевозки в пригородном сообщении.

Однако эта процедура требует много времени, также областные государственные администрации не согласны с указанной инициативой перевозчика, поэтому проектом финплана Укрзализныци индексация тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении не предусмотрена.

Напомним, что ранее в компании заявляли о планах повысить тарифы на пассажирские перевозки дважды в течение года. Первое повышение должно было произойти летом.

Однако, накануне директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев заявил, что первое повышение цен произойдет уже в апреле этого года.

Отметим, что ежегодно компания несколько раз меняет цены на билеты для пассажиров, поэтому стоимость зависит от сезона - чем больше спрос, тем выше цена. Обычно коэффициент повышения/понижения цены составляет 1-1,1.

Укрзализныця - украинский железнодорожний монополист. Компания начала свою хозяйственную деятельность с 1 декабря 2015 года.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.