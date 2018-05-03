Укрзализныця установит видеокамеры в пассажирских поездах

Один из филиалов Укрзализныци решил купить 100 комплектов систем видеонаблюдения для установки в пассажирских вагонах.

Об этом свидетельствует объявленный тендер на портале ProZorro, пишет профильное издание ЦТС.

Поставка оборудования должна состояться до конца текущего года. Ожидаемая стоимость закупки указана на уровне 7,5 млн грн с НДС.

Каждый комплект должен состоять из трех видеокамер и монитора.

Видеорегистратор системы видеонаблюдения должен быть способен принимать записываемый сигнал в разрешении как минимум Full HD (1080 пикселей по высоте) и с частотой - 25 кадров в секунду. Непрерывное время работы - не менее 360 часов. При этом сама видеокамера комплекта поставки должна снимать с разрешением 720 пикселей по высоте, иметь защиту от вибрации.

Каждый комплект должен быть снабжен 7-дюймовым TFT-монитором, двумя жесткими дисками емкостью от 1 Тб со скоростью работы 6 Гб/с.

Заявки для участия в тендере принимаются по 18 мая. Аукцион по тендеру намечен на 25 июня.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця рассчитывает на 20% повысить стоимость пассажирских перевозок в 2018 году – дважды по 10%. Первое такое повышение планировалось с 1 апреля (кроме пригородных). Но Укрзализныце пришлось его отложить, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще не был согласован.

Укрзализныця по итогам 2017 года получила 114,5 млн грн прибыли. Финансовый показатель компании в прошлом году улучшился на 7,4 млрд грн. При этом по итогам первого квартала 2018 года прибыль Укрзализныци увеличилась в 20 раз.