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Укрзализныця установила новый рекорд по продаже билетов

Сегодня, 14:34
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Укрзализныця оформила 347 тыс. проездных документов

Фото: facebook/Укрзалізниця

Компания Укрзализныця за прошедшие сутки оформила рекордное количество проездных документов – 347 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожной компании.

"Более 64% от общего количества реализованных билетов – 221 тысячу пассажири приобрели через интернет", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что в связи с повышенным спросом продолжительность работы 31 билетной кассы вокзала станции Киев-Пассажирский 5 декабря была увеличена до конца суток. В этот день в кассах вокзала станции Киев-Пассажирский пассажиры купили 14,7 тыс. билетов на поезда, а накануне – 10,2 тыс. билетов.

Укрзализныця отмечает, что на текущей неделе была открыта продажа билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря. После реализации всех билетов на круглогодичные поезда компания начнет продажу проездных документов на дополнительные. Ожидается, что в этом праздничного сезона таких будет назначено не менее 30 – это более 20 тысяч дополнительных мест.

Напомним, что в течение 4 декабря компания продала 244 тыс. пассажирских билетов.

Теги:   Рекорд Билеты Укрзализныця

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