Укрзализныця уравняет количество ночных поездов с дневными

Укрзализныця в последующие десять лет намерена переориентироваться на дневные поезда и сделать их соотношение с ночными 50 на 50.

Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов, передает Укринформ.

"У нас есть планы на следующие 10 лет сделать акцент на дневных поездах. На скоростные поезда сегодня у нас нареканий практически нет. Есть определенные пробелы в работе, но мы их оперативно избавляемся. Поэтому перспективы и планы, чтобы в следующие 10 лет наполовину перейти на дневное скоростное сообщение", - рассказал он.

По его словам, это абсолютно реально обеспечить, поскольку уже сегодня статистика свидетельствует, что в поездах Интерсити +, в которых время путешествия в среднем около 5 часов, заполненность вагонов составляет около 90%.

Кравцов отметил, что это один из самых высоких показателей скоростных поездов в странах СНГ.

Отметим, что Укрзализныця рассчитывает на 20% повысить стоимость пассажирских перевозок в 2018 году - дважды по 10%. Первое такое повышение планировалось с 1 апреля. Но Укрзализныци пришлось его отложить, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще не был согласован.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.