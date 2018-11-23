Укрзализныця потребовала 111 млрд грн на покрытие убытков от пассажирских перевозок

Укрзализныци нужно 111,4 млрд грн в течение следующих пяти лет, чтобы покрыть убытки от пассажирских перевозок и капитальные инвестиции в сектор.

Об этом сообщил директор по экономике и финансам Укрзализныци Андрей Рязанцев, сообщили в пресс-службе компании.

Отсутствие в госбюджете всех лет установленного финансирования пассажирских перевозок привело к тому, что они фактически полностью финансируются за счет грузовых.

"В такой ситуации снизить давление на грузовые перевозки могла бы государственная компенсация. Но сейчас, после принятия бюджета 2019, этот вопрос снова откладывается на будущее", - отметил Рязанцев.

По его словам, Украина - чуть ли не единственная страна мира, которая не получает государственной поддержки транспорта, хотя это предусмотрено статьей 10 закона О железнодорожном транспорте.

В компании напомнили, что уже обращались к бюджетному и транспортному комитетам для получения средств. На эти деньги могли быть приобретены в национальных производителей пассажирские вагоны, поезда скоростного движения, пригородный подвижной состав, а также реконструирована инфраструктура, считают в Укрзализныце.

Рязанцев говорит, что за последние годы компания улучшила ситуацию с подвижным составом благодаря его строительству и реконструкции на Крюковском вагоностроительном заводе.

Однако этого недостаточно, ведь износ пассажирских электровозов и тепловозов - 96%, вагонов - 92%.

Кроме того, по словам Рязанцева, на государственном уровне должен решаться и вопрос содержания и оптимизации железнодорожной инфраструктуры.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.