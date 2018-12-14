Укрзализныця сообщила о повышении цен 2019 году Сегодня, 18:43 111 Цей матеріал також доступний українською Цены на пассажирские перевозки будут повышаться дважды, а на грузовые - четыре раза за год Фото: Vladimir Saprykin via Facebook

В 2019 году Укрзализныця планирует дважды повышать тарифы на пассажирские перевозки в границах Украины, а также на грузовые перевозки.

Об этом идет речь в пояснительной записке к Проекту консолидированного финансового плана ОАО Укрзализныця на 2019 год.

Первый раз тарифы на пассажирские перевозки повысят с 1 апреля на 12%. Второе за год повышение тарифов запланировано на 1 октября, оно тоже будет составлять 12%.

За счет повышения тарифов Укрзализныця планирует нарастить прибыль от пассажирских перевозок на 18,5% по сравнению с ожидаемыми показателями 2018 года - до 10,283 млрд гривен.

Цены на грузовые перевозки компания планирует повышать четыре раза за год - на 16,6% с февраля, на 2,5% с апреля, на 5% - с июля и на 7,5% - с октября 2019 года.

Компания планирует за счет этого увеличить доход от грузовых перевозок на 13,1% до 89,186 млрд гривен по сравнению с ожидаемым доходом в 2018 году.

В Укрзализныце отметили, что в настоящее время проект консолидированного финансового плана одобрен наблюдательным советом компании и передан на рассмотрение в министерства.

Напомним, о планах Укрзализныци повысить цены на все виды перевозок минимум на 12% сообщалось, еще в сентябре.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.