Укрзализныця сократила количество рейсов в аэропорт Борисполь Сегодня, 14:30 179 Цей матеріал також доступний українською Компания стала закрывать рейсы в Борисполь Фото: Евгений Кравцов/Facebook

Укрзализныця отменяет поезда экспресса в аэропорт Борисполь на пятый день после начала регулярного сообщения.

Об этом свидетельствует обновленное расписание, пишет отраслевой портал avianews.com.

Так, Укрзализныця отменила ряд рейсов как в ночное время, так и в пиковое утреннее и вечернее, а общее число пар поездов в сутки сокращено с 30 до 21.

В результате этого интервал движения экспрессов ночью вырос до двух часов, в пиковое время — почти до одного часа, а в межпиковое превышает один час.

В первые дни движения поездов основной интервал составлял около 1 часа, при этом в утреннее и вечернее время он уменьшался до 27-44 минут.

Укрзализныця отметила, что корректировка графика движения поездов произошла после изучения пассажиропотока, а сокращение коснулось ночных рейсов. Компания в дальнейшем будет дальнейшем будет корректировать количество пар поездов в зависимости от пассажиропотока.

На странице с официальным комментарием Укрзализныци опубликовано новое расписание, которое включает 27 пар поездов. Однако в разделе расписание движения назначенных пассажирских поездов на официальном сайте компании указано, что между Киевом и аэропортом Борисполь будет курсировать только 21 пара поездов в сутки.

Напомним 30 ноября отправили в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт Борисполь.

Он сломался на следующий день после запуска. По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем.