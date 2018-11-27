Укрзализныця собралась повысить грузовые тарифы в 2019 году

В 2019 году могут вырасти тарифы на грузовые перевозки

Компания Укрзализныця планирует повысить грузовые тарифы. Первый этап индексации планируется с 1 февраля 2019 года на 16,6%, далее шаг индексации составит по 2,5% с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября 2019 года.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов, передает Интерфакс-Украина.

"Тариф будет индексироваться автоматически и более того, не раз в год а ежеквартально на небольшие показатели изменения. С одной стороны, это дает прогнозируемость для Укрзализныци относительно того, какие средства мы будем получать в долгосрочной перспективе. С другой стороны это позволяет частным операторам, частным клиентам понимать какой будет тарифная политика Укрзализныци не в следующие три месяца или полгода, а на много лет вперед в соответствии с макроэкономическими показателями", - сказал он.

В то же время, он отметил, что вопрос возможности повышения тарифа на пассажирские перевозки еще находятся на стадии обсуждения, при этом, при работе с пассажирским тарифом будет учитываться экономическая ситуация в государстве и возможности граждан по оплате измененных тарифов.

"Мы хотим отойти от ситуации, когда мы в ручном режиме переговоров каждый год на непонятный, непрогнозируемый уровень повышаем грузовой тариф. Мы предлагаем ввести систему, когда (повышение происходит – ред.) автоматически на уровне макроэкономического показателя", - подчеркнул Кравцов.

По его словам, если предложение Укрзализныци будет принято, тариф будет индексироваться автоматически, и не раз в год, а ежеквартально на небольшие показатели, согласно изменениям индекса цен производителей промышленной продукции за последний квартал.

"Индекс промышленных цен является объективным, он рассчитывается Министерством экономики и Государственным комитетом статистики и зависит от года, например для прошлого года он составлял 16,3%, в этом году тоже, примерно, 16%", - подчеркнул Кравцов.

Кроме того, он напомнил, что в 2018 году Укрзализныця не проводила индексацию грузового тарифа. Именно по этой причине планируется провести индексацию тарифа в начале следующего года и после этого поквартально повышать на определенный фиксированный процент.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця рассматривала возможность в 2019 году повысить тарифы на перевозки не менее чем на 12%.

Однако премьер-министр Владимир Гройсман запретил Укрзализныце повышать тарифы на грузоперевозки без согласия бизнеса.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.