Укрзализныця с 20 декабря запускает новый поезд Львов - Перемышль
Укрзализныця объявила о запуске с 20 декабря нового поезда № 90/89 Львов - Перемышль.
Как сообщает пресс-служба компании, поезд будет курсировать круглый год в дни повышенного пассажиропотока и начнет перевозить пассажиров уже во время нынешних праздничных перевозок - с 20 декабря по 7 января, согласно графику.
Поезд № 89 будет отправляться из Перемышля в 10:15 и прибывать во Львов в 13:45. Из Львова поезд будет отправляться в 16.00 и прибывать в Перемышль в 17:46. Время следования поезда составит около 2,5 часа.
Поезд будет состоять из шести купейных вагонов с местами для сидения второго класса. Стоимость проезда - около 253 грн.
Напомним, с 9 декабря официально запустили регулярное сообщение Мукачево-Будапешт.