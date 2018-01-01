Укрзализныця с 20 декабря запускает новый поезд Львов - Перемышль Сегодня, 15:11 78 Цей матеріал також доступний українською Поезд будет курсировать с 20 декабря Фото: Евгений Кравцов/facebook

Укрзализныця объявила о запуске с 20 декабря нового поезда № 90/89 Львов - Перемышль.

Как сообщает пресс-служба компании, поезд будет курсировать круглый год в дни повышенного пассажиропотока и начнет перевозить пассажиров уже во время нынешних праздничных перевозок - с 20 декабря по 7 января, согласно графику.

Поезд № 89 будет отправляться из Перемышля в 10:15 и прибывать во Львов в 13:45. Из Львова поезд будет отправляться в 16.00 и прибывать в Перемышль в 17:46. Время следования поезда составит около 2,5 часа.

Поезд будет состоять из шести купейных вагонов с местами для сидения второго класса. Стоимость проезда - около 253 грн.

Напомним, с 9 декабря официально запустили регулярное сообщение Мукачево-Будапешт.