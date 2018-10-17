Укрзализныця решила проверять сотрудников на детекторе лжи

Филиал Укрзализныци – Центр сервисного обеспечения заключил договор на услуги по профессиональной подготовке полиграфолога – то есть специалиста, который оказывает услуги по тестированию на детекторе лжи.
Об этом говорится в тендерной документации в системе электронных закупок Prozorro.
Договор на 56 тыс. грн с компанией Ди Эс Пи заключен 11 октября.
В 2017 году Укрзализныця уже подписывала аналогичный договор с той же компанией. А позже Центр сервисного обеспечения Укрзализныци заключил договор на закупку полиграфа Рубикон за 86 тыс. грн.
Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.
В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
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