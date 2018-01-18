Укрзализныця решила потратить 10 млрд грн на ремонтные работы

Укрзализныця запланировала расходы на ремонтные работы на 2018 год для безопасных перевозок пассажиров и грузов на сумму 9,6 млрд грн, что на 60,4% больше чем в 2017 году.

Об этом свидетельствуют данные пояснительной записки к проекту финплана компании на 2018 год, передает Интерфакс-Украина.

Из запланированных средств на ремонт локомотивного хозяйства выделят 2,1 млрд грн (22% всех расходов), путевого хозяйства - 2,5 млрд грн, (26%), вагонного хозяйства и хозяйства пригородных пассажирских перевозок – по 0,8 млрд грн ( по 8%) и пассажирского хозяйства - 1 млрд грн (10%).

Отмечается, что выполнение ремонтов будет осуществляться хозяйственным и подрядным способом.

Так, на 2018 год предусматривается выполнение работ подрядным способом на сумму 1,4 млрд грн (14,5% от общих затрат на ремонт), хозяйственным - на 8,2 млрд грн.