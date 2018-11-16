Укрзализныця разрешила хранить билеты в Apple Wallet

Компания Укрзализныця обновила функционал приложения для продажи билетов. Новшества коснутся владельцев мобильных устройств на базе платформы іOS.
Об этом глава компании Евгений Кравцов написал на своей Facebook- странице.
По его словам, теперь можно хранить билеты в приложении Apple Wallet и автоматически вносить информацию о поездке в Google-календарь.
"Две полезные функции добавили в наш онлайн-сервис booking.uz.gov.ua, если вы работаете с гаджетами на базе системы іOS, – с сегодняшнего дня можно хранить билеты в приложении Apple Wallet и автоматически вносить информацию о поездке в Google-календарь», - написал он.
Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.
В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
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