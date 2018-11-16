Укрзализныця разрешила хранить билеты в Apple Wallet

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Укрзализныця добавила новые функции в приложение для продажи билетов
Фото: pixabay/FirmBee

Укрзализныця добавила новые функции в приложение для продажи билетов

Компания Укрзализныця обновила функционал приложения для продажи билетов. Новшества коснутся владельцев мобильных устройств на базе платформы іOS.

Об этом глава компании Евгений Кравцов написал на своей Facebook- странице.

По его словам, теперь можно хранить билеты в приложении Apple Wallet и автоматически вносить информацию о поездке в Google-календарь.

"Две полезные функции добавили в наш онлайн-сервис booking.uz.gov.ua, если вы работаете с гаджетами на базе системы іOS, – с сегодняшнего дня можно хранить билеты в приложении Apple Wallet и автоматически вносить информацию о поездке в Google-календарь», - написал он.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

 

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