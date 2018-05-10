Укрзализныця рассказала подробности об установке видеокамер в поездах

Системы видеонаблюдения будут способствовать контролю за порядком в поездах

Укрзализныця планирует устанавливать камеры наблюдения в прошедших капитально-восстановительный ремонт пассажирских вагонах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Система видеонаблюдения должна состоять из трех видеокамер и монитора. Видеокамеры планируется установить по обе стороны коридора вагона и в тамбуре. Монитор для наблюдения находиться в служебном купе проводника", - говорится в сообщении.

Согласно ему, видеокамеры уже установлены в некоторых пассажирских поездах. Видеонаблюдение дает возможность усилить порядок в поездах, поскольку проводник сможет из служебного купе наблюдать сразу за всем вагоном. Кроме того, сохраненное видео поможет объективно расследовать возможные конфликтные ситуации и усилить контроль над недопущением перевозки безбилетных пассажиров.

В первом квартале 2018 года 29 пассажирских вагонов парка Укрзализныци прошли капитально-восстановительный ремонт. Эти вагоны уже работают на маршрутах в составе фирменных поездов первого и второго класса.

Напомним, что ранее один из филиалов Укрзализныци решил купить 100 комплектов систем видеонаблюдения для установки в пассажирских вагонах через ProZorro. Их поставка должна состояться до конца текущего года.

Отметим, что Укрзализныця рассчитывает на 20% повысить стоимость пассажирских перевозок в 2018 году – дважды по 10%. Первое такое повышение планировалось с 1 апреля. Но Укрзализныце пришлось его отложить, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще не был согласован.