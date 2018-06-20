Укрзализныця рассказала, когда запустит новый поезд в Европу

Укрзализныця планирует запустить по евроколее до конца лета поезд Мукачево - Будапешт.

Об этом заявил и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, в ближайшее время специально для этого поезда на расстоянии 500 метров от железнодорожного вокзала станции Мукачево начнется строительство отдельной посадочной платформы, которая будет примыкать к колее стандарта 1435 мм.

"Сейчас идет согласование проекта строительства, работы планируем начать уже в ближайшие недели. Параллельно уже прорабатываем вопрос графика движения поезда и установления тарифов", - отметил Кравцов.

Кравцов также сообщил, что кроме возведения новой платформы, необходимо упорядочить около 40 км евроколеи. Все работы планируется совершить до конца лета 2018 года.

"В перспективе планируем ввести прямое железнодорожное сообщение узкой колеей со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза", - добавил глава компании.

Планируется, что поезд Мукачево – Будапешт будет преодолевать расстояние около 400 км ориентировочно за 6 часов. Его маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьхаза.

Благодаря евроколее не нужно будет тратить время на замену колесных пар поездов, а все погранично-таможенные операции будут осуществляться на станции Чоп, перевозки по маршруту Мукачево - Чоп - Будапешт будет осуществляться подвижным составом венгерской стороны, поскольку Укрзализныця не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.