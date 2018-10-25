Укрзализныця рассказала, как будут делить поезда на классы комфортности

Пассажир будет знать, за что платит деньги, говорят в Укрзализныце

Укрзализныце из-за бюрократических процедур пришлось отложить разделение поездов на классы по уровню комфорта. Но все же компания рассчитывает осуществить это в текущем году.

Об этом сообщил заместитель директора департамента пассажирских перевозок в дальнем сообщении Укрзализныци Александр Красноштан в интервью ЭП.

"Еще весной мы подали в Министерство инфраструктуры изменения в правила перевозок, но они до сих пор не приняты. К концу осени мы это обязательно введем", – сказал он.

По словам Красноштана, вся суть разделения заключается в том, чтобы пассажир, заплатив деньги, четко знал, за что он платит.

"У поезда категории комфорт новые вагоны, он движется на два часа быстрее, имеет удобный график отправления-прибытия, более высокое качество комплекта постельного белья и т.д.", – рассказал менеджер Укрзализныци.

Он отметил, что социально чувствительные слои населения смогут доступно путешествовать – если по маршруту ездит только один поезд, это будет поезд эконом-класса.

"Если, например, между Киевом и Львовом курсирует 16 пар поездов, то некоторые из этих поездов мы можем сделать категории комфорт", – сказал Красноштан.

"Человек видит, что он платит за услуги. Эконом – дешевле, но в таком случае не стоит ожидать высокого уровня комфорта при путешествии на 800 км за 130 грн", – отметил он.

Напомним, недавно Укрзализныця показала восстановлены вагоны с регулировкой температуры воздуха в купе.