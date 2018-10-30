Укрзализныця проиграла суд "дочке" российского госбанка по долгу в 1,1 млрд грн

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Суд обязал Донецкую железную дорогу выплатить ВТБ Банку 933 млн грн
Фото: Евгений Кравцов/Facebook

Суд обязал Донецкую железную дорогу выплатить ВТБ Банку 933 млн грн

Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск ВТБ Банка, постановив взыскать с госпредприятия Донецкая железная дорога 933 млн грн задолженности по четырем кредитным договорам от 2013 года.

Об  этом свидетельствует решение суда в Едином госреестре судебных решений, передает Интерфакс-Украина.

В тексте решения отмечается, что банк требовал взыскать с Укрзализныци как с правонаследника ДЖД 1,18 млрд грн задолженности (с учетом выплаты процентов и инфляционных затрат) в связи с ненадлежащим выполнением кредитных договоров от 30 октября 2013 года, заключенных между ДЖД и ВТБ Банком.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы (20 дней со дня составления полного судебного решения), если таковая не была подана.

Донецкая железная дорога (ДЖД) в ходе корпоратизации Укрзализныця реформирована в региональный филиал без включения имущества в уставный капитал компании.

Имущество госпредприятия расположено в зоне Операции объединенных сил (ООС) и подпадает под действие закона о моратории на взыскание средств за долги ДЖД.

В середине октября Верховная Рада Украины продлила на период действия ООС мораторий на обращение взыскания на активы Укрзализныци по обязательствам ДЖД и других предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится на территории проведения ООС. Речь идет об обязательствах на сумму около $200 млн.

ВТБ Банк (ранее – банк Мрия) основан в 1992 году. Его основным акционером является принадлежащий правительству России Банк ВТБ. В отношении банка в Украине действуют экономические санкции.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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