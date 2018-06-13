Укрзализныця прекратила сотрудничество с более чем 50 российскими компаниями

Компания Укрзализныця с 8 июня прекратила все операции с вагонами около 60 российских компаний, подпавших под санкции, согласно ранее обнародованному списку Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает Интерфакс-Украина.

Новый перечень грузоперевозчиков, операции с подвижным и вагонным составом которых запрещены в соответствии с указом президента Украины о расширении санкций в отношении российских компаний, предусматривает полный запрет на любые операции с подвижным составом этих компаний на территории Украины, включая транзитные.

"В соответствии с указом президента Украины №126 от 14 мая 2018 в связи с введением в действие решение СНБО Украины от 2 мая 2018 О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) с 8 июня 2018 года был введен запрет перевозок продолжительностью до его отмены", - говорится в сообщении.

Также в компании подчеркнули, что предыдущие указы президента по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер утратили силу.

В Укрзализныце отметили, что в список компаний, в отношении к которым приняты ограничительные меры, входят крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок Первая грузовая компания (и его украинская дочка), Федеральная грузовая компания, СГ Транс, НефтеТрансСервис, Рейл-1520, Сбербанк Лизинг, Промтрансинвест, Астон и др.

При этом разрешается прием к перевозке всех порожних вагонов компаний, попавших под санкции, назначением в Россию.

Ранее сообщалось, что подразделениями Укрзализныци через российско-украинские погранпереходы 13 июня не были пропущены около 160 цистерн сжиженного углеводородного газа.

Напомним, в мае президент Украины Петр Порошенко заявил, что СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России, а также вопрос продления уже существующих. Позже Порошенко подписал указ о введении в действие этого решения.