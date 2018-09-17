Укрзализныця предложит пассажирам некоторых электричек пересесть на автобусы

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Электрички зачастую не окупаются, жалуются в УЗ
Фото: skyscrapercity.com

Электрички зачастую не окупаются, жалуются в УЗ

Государственная Укрзализныця рассматривает вопрос приостановки курсирования ряда пригородных поездов (электричек), пассажирозаполняемость которых составляет до 20%. Вместо этого в УЗ на такие маршруты готовы запустить автобусы.

Об этом заявил и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью изданию delo.ua.

"Это вопрос, который мы обсуждаем уже в течение года. У нас есть направления, где загруженность пригородных поездов составляет до 20%. Поезда ходят почти пустые, а мы тратим средства на ремонт, на содержание… Для нас гораздо экономически приемлемый вариант — приобрести автобусы и запустить их на такие направления", – сообщил Кравцов.

Речь идет об около 20 подобных направлениях. Но проблема в том, – подчеркнул глава Укрзализныци, – что на все эти маршруты УЗ должна получать согласие местных советов.

"Это проблема, особенно перед выборами… Но это нужно для повышения эффективности, и мы пытаемся это донести местным советам", – резюмировал Кравцов.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця работает над новой моделью пассажирских перевозок.

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