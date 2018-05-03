Укрзализныця построила первую тысячу вагонов в этом году

Еще 450 вагонов компания закупила у других производителей

Укрзализныця на собственных мощностях построила первую тысячу грузовых вагонов в 2018 году.

Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

"Это больше половины от результата прошлого года - за весь 2017-й железная дорога построила 2604 вагонов", - отметил он.

По словам Кравцова, еще 450 вагонов компания закупила у других производителей.

Кроме того, в 2018 году Укрзализныця планирует увеличить парк грузовых вагонов на 3,6 тыс. единиц.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.