Укрзализныця построила первую тысячу вагонов в этом году

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Еще 450 вагонов компания закупила у других производителей
Фото: Евгений Кравцов/Facebook

Еще 450 вагонов компания закупила у других производителей

Укрзализныця на собственных мощностях построила первую тысячу грузовых вагонов в 2018 году.

Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

"Это больше половины от результата прошлого года - за весь 2017-й железная дорога построила 2604 вагонов", - отметил он.

По словам Кравцова, еще 450 вагонов компания закупила у других производителей.

Кроме того, в 2018 году Укрзализныця планирует увеличить парк грузовых вагонов на 3,6 тыс. единиц.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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