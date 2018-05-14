Укрзализныця посчитала немецкие электрички слишком дорогими

По словам Кравцова, эксплуатация немецких электричек в Украине не безопасно

Укрзализныця больше не рассматривает вопрос получения для эксплуатации в Украине немецких подержанных пригородных поездов.

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов, передает Delo.

"Мы анализировали детально вопрос, связанный с закупкой немецких б/у электричек. Если говорить конкретно, — дизель-поездов. Стал вопрос экономической целесообразности: по нашим оценкам, это (переоборудование электричек под колею 1520 - ред.) выходит минимум не дешевле [...] чем капитальный ремонт нашего подвижного состава", - заявил он.

Кравцов считает, что эксплуатация в Украине немецких подержанных дизель-поездов небезопасна.

"Второй вопрос безопасности. Это связано с тем, что уже и при использовании этих поездов на наших традиционных платформах большое расстояние между поездом и платформой. Это может привести к неприятным последствиям при массовом использовании этого транспорта", — отметил он.

Напомним, что еще в сентябре 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина рассчитывает получить немецкие подержанные электрички.

Затем министр отметил, что представители руководства Германии предварительно выразили готовность передать Украине электрический подвижной состав для железных дорог.

В декабре Омелян заверил, что Украине в первой половине 2018 года планируют передать старые немецкие вагоны для пригородного сообщения.