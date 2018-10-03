Укрзализныця получит €150 млн кредита на развитие инфраструктуры

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о предоставлении Украине кредита на €150 млн, предусматривающее финансирование модернизации и расширения ж/д линии Долинская – Николаев - Колосовка.

Соответствующий законопроект поддержали 234 народных депутата, передает Интерфакс-Украина.

Так, еще 19 декабря 2016 года с ЕИБ было заключено финансовое соглашение Проект модернизации украинской железной дороги.

Документ предусматривает предоставление кредита в размере €150 млн на строительство второго пути, электрификацию и модернизацию систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка.

Это позволит увеличить уровень пропускной способности направления, обеспечить энергосбережение при осуществлении перевозок ж/д транспортом и уменьшить эксплуатационные расходы.

Кроме того, реализация данного проекта должна помочь решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов, повысить среднюю скорость движения грузовых поездов на участке на 20-25%.

Напомним, что Кабинет министров Украины распоряжением № 7-р от 31 января 2018 года утвердил проект Реконструкция участка железнодорожного транспорта Долинская - Николаев с повышением пропускной способности направления Знаменка - Долинская - Николаев.

С ЕБРР 30 декабря 2017 года было заключено соглашение о предоставлении займа по проекту электрификации направления Долинская - Николаев - Колосовка, которое предусматривает предоставление кредитных средств в размере €150 млн под госгарантию.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.