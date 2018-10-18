Укрзализныця показала, как изменится внешний вид пассажирских вагонов

Укрзализныця тестирует новую ливрею (внешний вид, покраска - ред.) для пассажирских вагонов в корпоративных цветах.
Об этом сообщил и.о. главы компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
"Так будем их красить после капитально-восстановительного ремонта и так будут выглядеть те вагоны, которые уже строят для железной дороги на заводах", – отметил Кравцов.
По его словам, это станет своеобразным маркером для пассажиров – ведь такие вагоны будут сразу видны. Новая покраска вагонов будет осуществляться в рамках смены логотипа Укрзализныци.
Также Кравцов опубликовал фото первого вагона, где в каждом купе есть индивидуальное регулирование температуры воздуха. "Будем такое практиковать и дальше", – пообещал глава УЗ.
В частности, через несколько месяцев Укрзализныця должна получить первые новые вагоны производства Крюковского завода.
В целом с начала года собственными силами УЗ отремонтировала 46 вагонов, тогда как в прошлом году – всего 2 вагона после КВР. До конца 2018 года планируется восстановить еще 53 вагона.
Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.
В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
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