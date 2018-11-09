Укрзализныця подписала соглашение с ЕБРР на $150 млн

Укрзализныця подписала долгосрочное кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на $150 млн для приобретения новых грузовых полувагонов.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

"Мы получаем $150 млн под хорошую процентную ставку. Она ниже, чем на банковском рынке Украины и международных рынках капитала. На эти деньги мы построим самый востребованный подвижной состав - грузовые полувагоны", - написал он.

Кравцов добавил, что соглашение на этот кредит подписан без государственных гарантий.

Он добавил, что тендер на полувагоны ЕБРР уже объявлено, первые поставки ожидаются до конца года. Вагоны планируют передать в отдельно созданную дочернюю компанию.

"Это позволит устанавливать реальные рыночные тарифы на грузовые перевозки, вагоны смогут работать на рынке как частный парк и зарабатывать значительно больше, чем парк инвентарный. Для нас это беспрецедентные условия работы, которые впервые позволят планировать окупаемость подвижного состава", - подчеркнул глава Укрзализныци.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти €12,1 млрд в рамках около 400 проектов.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.