Укрзализныця подписала первые договоры на поставку дизтоплива по мировым ценам

По словам Кравцова, благодаря первой закупке по формульной цене компания уже сэкономила 70 млн грн

Компания Укрзализныця подписала первые договора на поставку дизельного топлива с применением формульного ценообразования.

Об этом написал глава Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

По его словам, согласно условиям договора, цена может пересматриваться при поставке каждой партии горючего и будет зависеть от динамики котировок Platts и курса валют.

Он также добавил, что благодаря этой первой закупке по формульной цене, только с момента котирования и по сегодняшний день компания сэкономила 70 млн грн, поскольку изначальная цена была выше, чем сегодня.

Напомним, что ранее Укрзализныця объявила тендер на дизтопливо на 3 млрд грн. Компания является крупнейшим потребителем дизтоплива в Украине - годовая потребность составляет 300-350 тыс. т.

Позже директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев заявлял, что Укрзализныця может начать закупать дизельное топливо за границей для создания еще одного канала поставок.

30 января Укрзализныця провела три аукциона, по которым она впервые может приобрести дизельное топливо с применением формульного изменения цены с учетом котировок Platts.