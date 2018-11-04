Укрзализныця поднялась в международном рейтинге

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Укрзализныця получила окончательный скоринговый балл в 27,5
ПАТ Укрзалізниця/Facebook

Укрзализныця получила окончательный скоринговый балл в 27,5

ПАО Укрзализныця получила рейтинг B- со стабильным прогнозом по версии международного рейтингового агентства Fitch Ratings, сообщается в пресс-релизе агенства.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывали оценку автономного кредитного профиля Укрзализныци, который в сочетании с неизменным применением Fitch нисходящего подхода в соответствии с критериями для правительственных организаций привел к тому, что рейтинги железнодорожной компании сравнялись с рейтингами Украины.

Данная оценка согласно методологии рейтингования компаний, связанных с государством, дает окончательный скоринговый балл в 27,5.

Обновление рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте объясняется реструктуризацией большинства местных долговых обязательств, бессрочным снятием нереструктурированного местного долга с перекрестных дефолтов по непогашенным евробондам и выведением долга Донецкой железной дороги (4,3 млрд грн) из перекрестного дефолта в связи с введенным правительством мораторием по обслуживанию этой задолженности.

"Продолжающийся спор государства с Россией не окажет негативного влияния на способность УЖД выполнять все условия по облуживанию внутренних долговых обязательств и на возможность заимствования на внутреннем рынке", – говорится в сообщении.

Полный список рейтинговых действий:

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте повышен с уровня ССС до B-, прогноз стабильный;
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте повышен с уровня RD до B-, прогноз стабильный;
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте повышен с уровня C до B;
Национальный долгосрочный рейтинг повышен с уровня RD(ukr) до AA(ukr), прогноз стабильный;
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте по нотам участия в кредите эмитента Shortline Plc повышен с уровня CCC до B-.

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