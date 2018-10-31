Укрзализныця перестала быть публичным обществом

Кабинет министров Украины сменил тип акционерного общества Укрзализныци с публичного на частное.

Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 31 октября без обсуждения.

Кабмин также перераспределил полномочия между акционером (Кабмин), наблюдательным советом и правлением компании в соответствии с требованиями закона Об акционерных обществах с целью достижения эффективного корпоративного управления, следует из материалов заседания правительства, которыми располагает агентство Интерфакс-Украина.

Как указывается в документах, это позволит достичь баланса между акционером, набсоветом и правлением, а также упростит процесс привлечения потенциальных инвесторов.

При этом, по мнению экс-заместителя министра инфраструктуры Украины Александра Кавы, которое он высказал в комментарии агентству, в случае принятия этого постановления, Укрзализныця обязана раскрывать гораздо меньше информации, чем в настоящее время.

Указывая на возможные изменения в работе Укрзализныци после принятия данного постановления он уточнил, что в украинском законодательстве нет обязательного требования проведения независимого аудита для ЧАО, при этом для ПАО – независимый аудит финансовой отчетности обязателен. Также для ЧАО не обязательно наличие наблюдательного совета в отличие от ПАО.

В то же время, согласно обновленному уставу Укрзализныци, набсовет остается в составе органов, обеспечивающих работу ЧАО наравне с общим собранием (функция собрания исполняется Кабмином единолично), правлением и ревизионной комиссией. Также в уставе предприятия прописана норма относительно обязательного проведения ежегодного аудита финотчетности АО независимым аудитором.

"С изменением правового статуса Укрзализныци с публичного на частное акционерное общество 100% акций, по-прежнему, принадлежат государству и запрещены для отчуждения. Мы имели ситуацию, когда формально акционерное общество имело признаки частного, а значилось в государственном реестре как публичное. Теперь это несоответствие устранено", – отметил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

В компании также подчеркнули, что частный тип акционерного общества никоим образом не меняет форму государственной собственности Укрзализныци – сейчас нет правовых оснований для приватизации компании.

По словам руководителя Укрзализныци, с изменением типа акционерного общества компания сможет пользоваться более упрощенным подходом к регулированию, которое соответствует действительному типа акционерного общества.

"Такая согласованность увеличит доверие инвесторов и позволит выстроить четкое корпоративное управление компанией", – считает Кравцов.

Напомним, что закон Украины Об особенностях создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования вступил в силу с 22 марта 2012 года. Документ определяет правовые, экономические и организационные особенности создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования, 100% акций которого принадлежат государству, на базе государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця).

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.