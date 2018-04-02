Укрзализныця перенесла повышение цен на проезд

Проект повышения цен на билеты в поездах Укрзализныци еще не прошел согласование в Мининфраструктуры

Пресс-служба Укрзализныци сообщает о переносе повышения тарифов на пассажирские перевозки, которое было запланировано на 1 апреля.

"Укрзализныця тоже с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом. Но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах", - сообщили в компании.

Также сообщается, что в связи с этим предприятие продолжает нести убытки.

"Уровень тарифов на перевозку пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов Интерсити+ и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов Интерсити остается неизменным с 2012 года. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и Интерсити+) - с октября 2014 года", - сообщили в Укрзализныце.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 апреля вырастут тарифы на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении на 1%.