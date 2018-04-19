Укрзализныця передаст вокзалы в концессию

В компании предполагают, что вокзалы окупятся за три года

Укрзализныця планирует передать железнодорожные вокзалы в концессию.

Об этом сообщил и.о председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов, передает liga.net.

Кравцов отметил, что на первом этапе уже в 2018 году вокзальные комплексы будут переведены в отдельную структурную единицу в составе Укрзализныци.

В 2019 году стартуют конкурсы на передачу вокзалов в концессию, в том числе с привлечением зарубежных компаний.

По его словам, через три года вокзалы должны окупиться. Сейчас Укрзализныця тратит на их содержание 500 млн грн.

Отметим, что ранее в компании планировали создать отдельную компанию, которая будет заниматься исключительно функцией оператора по управлению вокзалами.

Напомним, 3 апреля Верховная Рада приняла за основу законопроект О концессиях.

Укрзализныця является монополистом в железнодорожной отрасли. В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Компания по итогам 2017 года получила 100 млн грн прибыли против 7,3 млрд грн убытка в 2016 году.