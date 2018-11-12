Укрзализныця отдала грузовые вагоны в управление новой компании

Государственная Укрзализныця создала новую дочернюю компанию – УЗ Карго Вагон (UZ Cargo Wagon LLC), которая будет оператором парка грузовых вагонов.
Об этом свидетельствует информация в Едином госреестре юридических и физлиц-предпринимателей, передает Интерфакс-Украина.
Новая компания зарегистрирована 6 ноября 2018 года с уставным капиталом 1 млн грн. Единственный учредитель – Укрзализныця.
Руководителем компании назначен заместитель директора филиала Центр транспортной логистики Укрзализныци Андрей Мирошников.
Среди аккредитованных видов деятельности UZ Cargo Wagon – грузовые железнодорожные перевозки, складское хозяйство, транспортная обработка грузов; ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств, другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта.
Ранее сообщалось, что ЕБРР выделил Укрзализныце $150 млн на приобретение новых грузовых полувагонов. И.о. предправления УЗ Евгений Кравцов заявлял, что передача таких вагонов в отдельно созданную дочернюю компанию позволит устанавливать реальные рыночные тарифы на грузоперевозки.
Также сообщалось, что с ноября 2018 года Укрзализныця будет сдавать часть грузовых вагонов в аренду через электронные аукционы ProZorro.
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