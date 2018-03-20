Укрзализныця отчиталась о миллионных доходах с начала года

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Укрзализныця в январе-феврале получила 20 млн грн прибыли

Укрзализныця в январе-феврале получила 20 млн грн прибыли

Укрзализныця за первые два месяца 2018 года, согласно оперативным данным, получила прибыль в размере 20 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Однако, Укрзализныця не привела общих сравнительных показателей.

Согласно данным, доходы от перевозок составили 12 млрд грн, что превышает соответствующий прошлогодний показатель на 1,3 млн грн, или 12,2%.

Данные по грузовым и пассажирским перевозкам в абсолютных показателях пресс-служба Укрзализныци также не называет, отмечая, что за два месяца текущего года грузооборот увеличился на 1,6% от планового показателя, а пассажирооборот - на 5,2% к соответствующему показателю прошлого года.

"Положительной динамики финансовых показателей работы Укрзализныци в первые месяцы 2018 года удалось достичь благодаря слаженной работе коллектива, конструктивным отношениям с клиентами и правительственной поддержке отрасли", - отметил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

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