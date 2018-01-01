Укрзализныця ограничила работу онлайн-продажи билетов на поезда Сегодня, 18:26 198 Цей матеріал також доступний українською Онлайн-система продажи ж/д билетов может работать со сбоями Фото: Укрзализныця / Facebook

Нагрузка на онлайн-систему Укрзализныци по продаже билетов booking.uz.gov.ua увеличилась в 6 раз. В связи с этим специалисты компании принимают меры для обеспечения корректной работы сервиса.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

"Сейчас для стабилизации работы системы наложено ограничение в 140 сессий в секунду, необходимых, в частности, для обеспечения осуществления операций клиентских платежей", - говорится в сообщении.

По мере стабилизации ситуации, ограничения будут сняты, обещают в УЗ.

Отметим, что Укрзализныця начала продажу билетов на поезда с отправлением после 20 декабря. На данный момент открыта продажа билетов на 70% круглогодичных поездов. На остальные поезда продажа будет открыта в ближайшее время.

После реализации всех билетов на круглогодичные поезда, Укрзализныця начнет назначения дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников.