Укрзализныця обвинила Крюковский завод в завышении цен на вагоны

В компании считают, что такое существенное повышение стоимости пассажирского вагона не имеет никакого экономического обоснования

Укрзализныця считает экономически необоснованным рост стоимости пассажирских вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода (КВЗ), отмечая, что за последние два года рост цен составил 65%.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

Отмечается, что согласно подписанному договору в июле 2016 года, стоимость купейного пассажирского вагона спального типа модели 61-779 составляла более 16,9 млн грн (с НДС), по договору от апреля 2017 года - более 23,3 млн грн (с НДС), а в мае 2018 года ценовое предложение отечественного производителя на этот вагон в ProZorro составило 28 млн грн.

"Таким образом, пользуясь монопольным положением, Крюковский вагонзавод за последние два года повысил цены на вагоны на 65,4% в национальной валюте, а в долларовом эквиваленте - на 57%", - отметили в Укрзализныце.

Крюковский вагоностроительный завод – единственное в СНГ предприятие, имеющие налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Завод производит также запасные части и тележки для грузовых вагонов.

Кроме того, согласно сообщению, цены на вагоны КВЗ в период с июля 2016 по май 2018 росли вдвое быстрее, чем цены производителей промышленной продукции.

При этом пресс-служба ссылается на данные Госстата, согласно которым индекс цен на продукцию машиностроения за соответствующий период вырос всего на 29,4%, а общий индекс цен производителей - на 42,2%. Кроме того, за этот период курс доллара вырос на 5,6%, а инфляция в стране составила 27,2%.

"Следовательно, такое существенное повышение стоимости пассажирского вагона не имеет никакого экономического обоснования", - подчеркнули в компании.

Кроме того, для иллюстрации утверждения, что цены КВЗ выше, чем у других производителей, "Укрзализныця" сравнивает их с ценами российского Тверского вагоностроительного завода.

В Укрзализныце также отмечают, что если стоимость вагона отечественного производителя в прошлом году составляла $1,07 млн, то стоимость вагона российского Тверского вагоностроительного завода в прошлом году - $825 тыс., что на 30% меньше чем на КВЗ.

Отметим, что в 2018 году Укрзализныця планирует приобрести 54 новых пассажирских вагона, провести капитально-восстановительный ремонт еще 150. В 2017 году КВСЗ поставил Укрзализныце 50 пассажирских вагонов.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.