Укрзализныця обвинила Крюковский завод в завышении цен на вагоны

Укрзализныця считает экономически необоснованным рост стоимости пассажирских вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода (КВЗ), отмечая, что за последние два года рост цен составил 65%.
Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает агентство Интерфакс-Украина.
Отмечается, что согласно подписанному договору в июле 2016 года, стоимость купейного пассажирского вагона спального типа модели 61-779 составляла более 16,9 млн грн (с НДС), по договору от апреля 2017 года - более 23,3 млн грн (с НДС), а в мае 2018 года ценовое предложение отечественного производителя на этот вагон в ProZorro составило 28 млн грн.
"Таким образом, пользуясь монопольным положением, Крюковский вагонзавод за последние два года повысил цены на вагоны на 65,4% в национальной валюте, а в долларовом эквиваленте - на 57%", - отметили в Укрзализныце.
Крюковский вагоностроительный завод – единственное в СНГ предприятие, имеющие налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Завод производит также запасные части и тележки для грузовых вагонов.
Кроме того, согласно сообщению, цены на вагоны КВЗ в период с июля 2016 по май 2018 росли вдвое быстрее, чем цены производителей промышленной продукции.
При этом пресс-служба ссылается на данные Госстата, согласно которым индекс цен на продукцию машиностроения за соответствующий период вырос всего на 29,4%, а общий индекс цен производителей - на 42,2%. Кроме того, за этот период курс доллара вырос на 5,6%, а инфляция в стране составила 27,2%.
"Следовательно, такое существенное повышение стоимости пассажирского вагона не имеет никакого экономического обоснования", - подчеркнули в компании.
Кроме того, для иллюстрации утверждения, что цены КВЗ выше, чем у других производителей, "Укрзализныця" сравнивает их с ценами российского Тверского вагоностроительного завода.
В Укрзализныце также отмечают, что если стоимость вагона отечественного производителя в прошлом году составляла $1,07 млн, то стоимость вагона российского Тверского вагоностроительного завода в прошлом году - $825 тыс., что на 30% меньше чем на КВЗ.
Отметим, что в 2018 году Укрзализныця планирует приобрести 54 новых пассажирских вагона, провести капитально-восстановительный ремонт еще 150. В 2017 году КВСЗ поставил Укрзализныце 50 пассажирских вагонов.
Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 компания получила 100 млн грн прибыли.
В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
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