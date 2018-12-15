Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Ксения Савченко
5 фактов об украинцах и финансовой грамотности
Иван Компан
Ключевое слово – неопределенность
Наталья Кривда
Вы уже руководитель. Нужно ли учиться дальше?
Геннадий Васюков
Почему в Украине нет своих ИТ-единорогов

Укрзализныця начала продажу билетов на пять дополнительных поездов

Сегодня, 14:52
800
Цей матеріал також доступний українською

Укрзализныця планирует назначить среднем 30 дополнительных поездов

Укрзализныця/Facebook

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, а также из Одессы в Ужгород.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци со ссылкой на руководителя Евгения Кравцова.

По его словам, чтобы все желающие смогли доехать до мест отдыха и встретить праздники в кругу родных и близких, Укрзализныця планирует назначить в целом 30 дополнительных поездов.

"Благодаря этим поездам и их эффективному использованию сможем перевезти на 5-7% пассажиров больше, чем в прошлом году", – отметил Кравцов.

Приобрести билеты можно на сайте и в кассах.

Всего на зимние праздники уже открыли продажу билетов на 15 дополнительных поездов, добавили в Укрзализныце.

Укрзализныця с 20 декабря запускает новый поезд Львов - Перемышль

Теги:   Укрзализныця

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 блога

Иван Компан - фото
Иван Компан
Ключевое слово – неопределенность
333
Ксения Савченко - фото
Ксения Савченко
5 фактов об украинцах и финансовой грамотности
2
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
5721
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
2573
Иван Компан - фото
Иван Компан
Поднебесная наносит ответный удар
959
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15776
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7104
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7032

Последние новости

Интересы

Сегодня, 15:46

Вложили душу. Семь крутых детских игрушек от украинских производителей
События

Сегодня, 15:39

Порошенко посадили в центре рядом с главой работы Объединительного собора
Страны

Сегодня, 15:37

Протест "желтых жилетов" во Франции: полиция задержала 85 участников акции

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться