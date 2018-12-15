Укрзализныця начала продажу билетов на пять дополнительных поездов
Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, а также из Одессы в Ужгород.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци со ссылкой на руководителя Евгения Кравцова.
По его словам, чтобы все желающие смогли доехать до мест отдыха и встретить праздники в кругу родных и близких, Укрзализныця планирует назначить в целом 30 дополнительных поездов.
"Благодаря этим поездам и их эффективному использованию сможем перевезти на 5-7% пассажиров больше, чем в прошлом году", – отметил Кравцов.
Приобрести билеты можно на сайте и в кассах.
Всего на зимние праздники уже открыли продажу билетов на 15 дополнительных поездов, добавили в Укрзализныце.
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