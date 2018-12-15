Укрзализныця начала продажу билетов на пять дополнительных поездов Сегодня, 14:52 800 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця планирует назначить среднем 30 дополнительных поездов Укрзализныця/Facebook

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, а также из Одессы в Ужгород.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци со ссылкой на руководителя Евгения Кравцова.

По его словам, чтобы все желающие смогли доехать до мест отдыха и встретить праздники в кругу родных и близких, Укрзализныця планирует назначить в целом 30 дополнительных поездов.

"Благодаря этим поездам и их эффективному использованию сможем перевезти на 5-7% пассажиров больше, чем в прошлом году", – отметил Кравцов.

Приобрести билеты можно на сайте и в кассах.

Всего на зимние праздники уже открыли продажу билетов на 15 дополнительных поездов, добавили в Укрзализныце.

Укрзализныця с 20 декабря запускает новый поезд Львов - Перемышль