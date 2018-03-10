Укрзализныця и Siemens обсудили совместное производство локомотивов

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Siemens AG

Siemens AG

Представители ПАО Укрзализныця и компании Siemens AG в Берлине обсудили возможности совместного производства локомотивов, сообщает ЦТС.

"Стороны обсудили потребности Укрзализныци в локомотивах и пассажирских поездах, возможности сотрудничества по их изготовлению, эксплуатации и обслуживанию", - сообщили в Укрзализныце.

Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов также рассказал о потребностях и планах развития инфраструктуры компании, в частности, современных систем автоматики, электрификации и сортировочных станций.

23 февраля Укрзализныця и американская корпорация General Electric подписали соглашение на миллиард долларов.

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