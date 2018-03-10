Укрзализныця и Siemens обсудили совместное производство локомотивов

Представители ПАО Укрзализныця и компании Siemens AG в Берлине обсудили возможности совместного производства локомотивов, сообщает ЦТС.
"Стороны обсудили потребности Укрзализныци в локомотивах и пассажирских поездах, возможности сотрудничества по их изготовлению, эксплуатации и обслуживанию", - сообщили в Укрзализныце.
Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов также рассказал о потребностях и планах развития инфраструктуры компании, в частности, современных систем автоматики, электрификации и сортировочных станций.
23 февраля Укрзализныця и американская корпорация General Electric подписали соглашение на миллиард долларов.
Комментарии
Правила комментирования