Укрзализныця договорилась о запуске железнодорожно-автомобильных перевозок в Европу

Укрзализныця и венгерская государственная железнодорожная компания Magyar Аllamvasutak (MАV) договорились о совместном развитии контрейлерных перевозок.

Об этом сообщила пресс-служба украинского перевозчика по итогам рабочей командировки в Будапешт и.о. председателя правления Укрзализныци Евгения Кравцова, который провел переговоры с менеджментом венгерских железных дорог.

Контрейлерные перевозки – это комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки прицепов, полуприцепов, трейлеров или съемных кузовов на железнодорожной платформе.

Сейчас этот вопрос является актуальным, учитывая растущий грузопоток в европейском направлении, отмечают в Укрзализныци. По данным компании, за три месяца 2018 объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом между Украиной и Венгрией составили более 1 млн тонн (+168,35 тыс. тонн или 18,6% к аналогичному периоду 2017 года).

"Контрейлерные перевозки - это альтернатива международным автомобильным перевозкам, которая позволит решить сразу несколько вопросов, в частности, предоставление разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок, ведь груз перейдет на железнодорожные платформы, в результате чего будет минимизировано влияние автотранспорта на экологию", - отметил Кравцов.

Кроме этого, в ходе переговоров руководители железных дорог Украины и Венгрии обсудили вопросы развития транзитных перевозок грузов из Китая в направлении Европы через переход на границе Украина - Венгрия.