Укрзализныця будет сдавать вагоны в аренду по-новому

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Первые аукционы по аренде грузовых вагонов объявит в ноябре
Фото: pixabay/Bru-nO

Первые аукционы по аренде грузовых вагонов объявит в ноябре

Укрзализниця планирует в ноябре 2018 года объявить первые аукционы по аренде вагонов при осуществлении перевозки грузов в электронной системе ProZorro.Продажи.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Укрзализныце ожидают достаточное количество участников аукционов, а также надеются на участие в них и непосредственных владельцев грузов.

"Для того, чтобы торги прошли успешно и в конкурентной среде, на них должно прийти достаточное количество участников не менее 20% всех клиентов, которые осуществляют перевозки грузов железнодорожным транспортом. Поэтому мы не случайно уже сегодня приглашаем грузоотправителей регистрировать свое участие в аукционах. Мы также рассчитываем, что на торги придут и владельцы грузов и экспедиторы", - сказал директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев.

Реализация пилотного проекта осуществляется в соответствии с регламентом ЕТС Укрзализныци. Квалификационные требования для участия в аукционе - наличие успешной регистрации для участия в электронных торгах (аукционах) в соответствии с регламентом ЕТС Укрзалізниці и дополнительного соглашения к договору о предоставлении услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом с МПС.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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