Укрзализныце заблокировали покупку новых эскалаторов

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АМКУ признал недействительным тендер на закупку эскалаторов для ж/д вокзала Киева

АМКУ признал недействительным тендер на закупку эскалаторов для ж/д вокзала Киева

Замена эскалаторов на Центральном вокзале в Киеве откладывается на неопределенное время из-за обжалования тендера Инструментальным заводом, входящим в состав Крюковского вагоностроительного завода. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал данный тендер недействительным.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Жалобой в Антимонопольный комитет Украины этот субъект хозяйствования заблокировал открытые торги на закупку и установку двух эскалаторов для Центрального железнодорожного вокзала. Укрзализныця считает все замечания тендерной документации отечественного монополиста в этом сегменте безосновательными и уже готовит обжалование этого решения в АМКУ", - говорится в сообщении.

По мнению специалистов Укрзализныци, Крюковский вагонзавод заблокировал тендер с целью лоббировать свои интересы, а также ради повышения цены на закупаемое оборудование.

В Укрзализныце сообщили о планах получить новые подъемники в третьем квартале текущего года, но из-за блокирования Инструментальным заводом торгов сроки доставки и монтажа новых эскалаторов могут быть существенно смещены.

В открытых торги в системе Prozorro, кроме Интструментального завода, также участвуют компании Киевэнергопроект и Шиндлер.

21 июня 2018 года АМКУ, рассмотрев жалобу Инструментального завода, обязал филиал Укрзализныци признать недействительными открытые торги.

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